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    09:30, 19 Март 2022 | GMT +6

    Подарок перед Наурызом: квартиры получили многодетные семьи в Нуринском районе Карагандинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нуринском районе в преддверии Наурыза две многодетные семьи получили ключи от квартир. Счастливых новосёлов поздравил аким района Аян Шалмаганбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    Салтанат Садыкова переехала из села Карой в посёлок Нура четыре года назад. Все эти годы женщина вместе с четырьмя детьми снимала жильё.

    «В Карое мы жили с родителями. В Нуре снимали квартиру. Я работаю по договору секретарём, зарплата небольшая. Все эти годы мечтаю о своём жилье. Особенно дети, – рассказала Салтанат. – Нам выделили трёхкомнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. Комнаты светлые, ремонт хороший. Нам очень всё нравится. Это стало настоящим подарком перед Наурызом. Завтра мы планируем переехать».

    Ключи от второй квартиры в этом же доме получила Гульмира Абдрахманова. Она работает медсестрой, воспитывает пятерых детей, проживая в съёмном жилье вместе с мамой.

    Жильё многодетным женщинам выделены в одном из 20 двухквартирных домов, строящихся по государственной программе «Нурлы жер».

    Всего в Нуринском районе в очереди стоят 450 человек. При этом 39 из них по категории «многодетные».


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    Наурыз Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Жилье Общество
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