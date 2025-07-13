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    09:12, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Подарок на День города: в Петропавловска сданы новые скверы

    В Петропавловске аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил новые скверы в микрорайонах Подгора и Кожевенный — прекрасный подарок жителям ко Дню города. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    в Петропавловска сданы новые скверы
    Фото: акимат СКО

    Петропавловск меняется. Общая цель — создать комфортную, современную городскую среду для каждого жителя.

    Новые скверы — часть масштабного благоустройства территорий, пострадавших от прошлогоднего паводка. Усилиями всех районов и города в Подгоре и Кожевенном реализуется проект по созданию 74 скверов. Устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки, освещение, создаются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, волейбольные и футбольные поля.

    «Отдельная благодарность предпринимателям районов и города за оказанную поддержку — ваш вклад важен для развития и преображения нашего города. На этом мы не останавливаемся. Уже осенью на свободных территориях планируется высадка деревьев. В Подгоре построят два модульных спортзала для футзала — это станет отличным вкладом в развитие массового спорта», — отметил аким области.

    в Петропавловска сданы новые скверы
    Фото: акимат СКО
    в Петропавловска сданы новые скверы
    Фото: акимат СКО
    в Петропавловска сданы новые скверы
    Фото: акимат СКО
    в Петропавловска сданы новые скверы
    Фото: акимат СКО

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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