Подарок на День города: в Петропавловска сданы новые скверы

Петропавловск меняется. Общая цель — создать комфортную, современную городскую среду для каждого жителя.

Новые скверы — часть масштабного благоустройства территорий, пострадавших от прошлогоднего паводка. Усилиями всех районов и города в Подгоре и Кожевенном реализуется проект по созданию 74 скверов. Устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки, освещение, создаются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, волейбольные и футбольные поля.

«Отдельная благодарность предпринимателям районов и города за оказанную поддержку — ваш вклад важен для развития и преображения нашего города. На этом мы не останавливаемся. Уже осенью на свободных территориях планируется высадка деревьев. В Подгоре построят два модульных спортзала для футзала — это станет отличным вкладом в развитие массового спорта», — отметил аким области.

Фото: акимат СКО

Фото: акимат СКО

Фото: акимат СКО