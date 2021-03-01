Подарочные сертификаты вручили малообеспеченным семьям в Нур-Султане сотрудники Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня благодарности, отмечаемого казахстанцами 1 марта, сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК вручили подарочные сертификаты малообеспеченным семьям, проживающим в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В праздничный день члены профсоюза МТСЗН посетили 8 малообеспеченных семей – получателей адресной социальной помощи, проживающих в городе Нур-Султане, и вручили им подарочные сертификаты для приобретения продуктов питания в магазинах торговой сети «Magnum».

«Коллектив МТСЗН поздравляет всех казахстанцев с этим замечательным праздником и желает каждой семье крепкого здоровья, счастья и благополучия», - отметили в ведомстве.

Напомним, День благодарности был утвержден в 2016 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Годом ранее, на 22-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана, Елбасы предложил праздновать День благодарности и отметил, что в этот день представители разных этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в годы депортации в Казахстан.

День благодарности – это символ проводимой в Казахстане политики мира и согласия, а также общей исторической памяти нашего многонационального народа.