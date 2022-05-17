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Подарки школе и педагогам от выпускников запретили в СКО
17 Мая 2022 21:08

Подарки школе и педагогам от выпускников запретили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В школах Северо-Казахстанской области «последний звонок» в этом году пройдет в традиционном формате 25 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что торжественное вручение аттестатов состоится 16-17 июня. В нем смогут принять участие педагоги, выпускники и их родители, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, местные исполнительные органы.

«Выпускные мероприятия должны проводиться в стенах школы и силами самой организации образования. Не допускается привлечение к мероприятию аниматоров, праздничных агентств, частных студий для проведения торжеств за оплату, организация праздничного стола, проведение выездных экскурсий с привлечением автомобилей напрокат, сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам и организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях», - подчеркнул Назир Жашибеков.


Автор:
Корреспондент

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