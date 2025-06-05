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    18:02, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Подарки с автографом Димаша Кудайбергена передали новорожденным в Астане

    4 июня, в День государственных символов Республики Казахстан, в Астане прошла торжественная церемония вручения подарков родителям новорождённых, появившихся на свет в этот особенный день, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Димаш Кудайберген
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Мероприятие состоялось в перинатальном центре №3 столицы.

    В празднике приняли участие представители министерства, а также заслуженный деятель Республики Казахстан, известная певица Светлана Айтбаева.

    От имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой мамам и новорождённым были вручены поздравительные открытки и памятные подарки.

    Светлана Айтбаева
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Особым моментом церемонии стало вручение подарков с автографом всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, которые передала Светлана Айтбаева. Артист передал молодым мамам тёплые пожелания, а малышам – благополучия и долголетия.

    Цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, укрепление связи между семейными ценностями, началом новой жизни и государственными символами, а также формирование осознания значимости этого дня.


    Теги:
    Дети Димаш Кудайберген День госсимволов РК Новорожденный
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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