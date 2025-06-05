Подарки с автографом Димаша Кудайбергена передали новорожденным в Астане

Мероприятие состоялось в перинатальном центре №3 столицы.

В празднике приняли участие представители министерства, а также заслуженный деятель Республики Казахстан, известная певица Светлана Айтбаева.

От имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой мамам и новорождённым были вручены поздравительные открытки и памятные подарки.

Фото: Минкультуры и информации РК

Особым моментом церемонии стало вручение подарков с автографом всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, которые передала Светлана Айтбаева. Артист передал молодым мамам тёплые пожелания, а малышам – благополучия и долголетия.

Цель мероприятия — популяризация национальных ценностей, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, укрепление связи между семейными ценностями, началом новой жизни и государственными символами, а также формирование осознания значимости этого дня.





