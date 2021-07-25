Подарки получают первые проголосовавшие и именинники в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Из 7594 избирателей в сельских населенных пунктах, относящихся к городу Степногорску, на 14:00 проголосовали 3873 человека, а это 51%. О том, как проходят выборы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала председатель степногорской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Семенюк.

По словам спикера, всего в сельских населённых пунктах насчитывается 7594 избирателя, при этом выборы пяти акимов осуществляются на девяти избирательных участках. Акимы избираются в селе Карабулак, поселках Заводской и Бестобе, селе Изобильное и Богенбайском сельском округе. В некоторых селах находятся сразу два избирательных участка, а в Бестобе даже три. Участки размещаются в школах, дворцах культуры и сельских клубах.

На пять мест баллотируются 15 акимов – по три на каждом участке. Из них пятеро – от партий, 10 – самовыдвиженцы.

«Все девять участков вовремя – в 06:00 - приступили к работе, а с 07:00 начался процесс голосования. Голосование идет нормально, спокойно, на участках присутствуют наблюдатели, доверенные лица, соблюдены все санитарные нормы. Все члены комиссии, а это 53 члена участковых комиссий и 7 членов территориальной избирательной комиссии, у нас вакцинированы. У кого был только первый компонент вакцинации, те позавчера прошли ПЦР-тестирование. На 12 часов у нас была явка 18%, на 14:00 - 51% (3873 человека). Обстановка нормальная, дружелюбная», - отметила Т. Семенюк.

Небольшие поощрительные призы в этот день на участках ждут первых проголосовавших, впервые проголосовавших, а также именинников, которых насчитывается по району 13 человек.

«В большинстве люди отзываются о проходящих выборах положительно. Эту инициативу Президента поддержали, ведь население само для себя выбирает своего акима. Местному сообществу сейчас тоже отводятся большие права по закону «О государственном местном самоуправлении». И если народ будет принимать участие в управлении своим населенным пунктом, то это только хорошо. Надеемся, что на всех участках люди придут и выберут того акима, которого они посчитают достойным», - резюмировала собеседница.



