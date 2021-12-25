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Подарки от Президента получили акмолинские дети  на новогодней елке

25 Декабря 2021 03:00
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Подарки от Президента получили акмолинские дети  на новогодней елке

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате прошла новогодняя елка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, в новогоднем шоу приняли участие более 200 акмолинских детишек в возрасте от 9 до 13 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни.

«Дети смогли насладиться театрализованным представлением, сказка на современный лад подарила ребятишкам много положительных эмоций. По завершении просмотра театрализованного шоу сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка, снежинки, фьёки посредством платформы ZOOM провели игры и викторины», - поделились в ведомстве.

Маленькие гости новогоднего шоу получили кульки со сладостями, книги «Самрук – волшебное перо птицы» и денежные сертификаты.

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#Акмолинская область   #Образование   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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