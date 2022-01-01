Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин и аким региона Ермек Маржикпаев поздравили сотрудников, несущих службу в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 31 декабря в канун Нового года начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин совместно с акимом области Ермеком Маржикпаевым посетил модульные посты полиции, расположенные в городе Кокшетау.

«Для поддержания морального духа сотрудников, обеспечивающих охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, главный акмолинский полицейский лично поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки», - поделились в ведомстве.

Кстати, как добавили в полиции, более 200 акмолинских полицейских встречали праздник в текущем году не со своими родными и близкими, а на улице, охраняя покой граждан.