Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин и аким региона Ермек Маржикпаев поздравили сотрудников, несущих службу в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 31 декабря в канун Нового года начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин совместно с акимом области Ермеком Маржикпаевым посетил модульные посты полиции, расположенные в городе Кокшетау.
«Для поддержания морального духа сотрудников, обеспечивающих охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, главный акмолинский полицейский лично поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки», - поделились в ведомстве.
Кстати, как добавили в полиции, более 200 акмолинских полицейских встречали праздник в текущем году не со своими родными и близкими, а на улице, охраняя покой граждан.
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