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Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту

1 Января 2022 20:53
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Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин и аким региона Ермек Маржикпаев поздравили сотрудников, несущих службу в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, 31 декабря в канун Нового года начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин совместно с акимом области Ермеком Маржикпаевым посетил модульные посты полиции, расположенные в городе Кокшетау.

«Для поддержания морального духа сотрудников, обеспечивающих охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, главный акмолинский полицейский лично поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки», - поделились в ведомстве.

Кстати, как добавили в полиции, более 200 акмолинских полицейских встречали праздник в текущем году не со своими родными и близкими, а на улице, охраняя покой граждан.


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#Акмолинская область   #Безопасность   #Новый год  
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Автор:

Оксана Матасова

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