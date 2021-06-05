Подарки для вакцинированных раздают в торговом центре столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В торговых центрах и домах продолжают раздавать подарки для вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В торговом центре «Сарыарка» для поощрения вакцинации населения раздаются купоны со скидками.

«Наш пункт вакцинации открылся 12 мая. Он работает ежедневно с 10 до 22:00 без выходных. Для вакцинированных есть купон-скидка на 5 тысяч тенге от Actual Optic. Также они могут заполнить бланк и получить скидку в кинопарке. Взрослый – 1500 тенге, студенческий – 1200 тенге», - сообщила администратор ТРЦ Ажар Абулгазина.

Работа медиков на пунктах оставляет положительные эмоции у привившихся граждан.

«Я получил уже второй компонент вакцины. Мое мнение положительное. Врачи все объясняют. О побочных эффектах и так далее. После первой вакцины никаких побочных эффектов не было. Все прошло отлично и гладко», - рассказал житель столицы Дияр Тасым.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Сарыарка», «Евразия», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Биг Шанхай», Центральный рынок, «Алем» и «Артем». Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.

Также, учитывая высокую активность населения, управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.