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    14:56, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Подарки для вакцинированных раздают в торговом центре столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В торговых центрах и домах продолжают раздавать подарки для вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В торговом центре «Сарыарка» для поощрения вакцинации населения раздаются купоны со скидками.

    «Наш пункт вакцинации открылся 12 мая. Он работает ежедневно с 10 до 22:00 без выходных. Для вакцинированных есть купон-скидка на 5 тысяч тенге от Actual Optic. Также они могут заполнить бланк и получить скидку в кинопарке. Взрослый – 1500 тенге, студенческий – 1200 тенге», - сообщила администратор ТРЦ Ажар Абулгазина.

    Работа медиков на пунктах оставляет положительные эмоции у привившихся граждан.

    «Я получил уже второй компонент вакцины. Мое мнение положительное. Врачи все объясняют. О побочных эффектах и так далее. После первой вакцины никаких побочных эффектов не было. Все прошло отлично и гладко», - рассказал житель столицы Дияр Тасым.

    Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Сарыарка», «Евразия», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Биг Шанхай», Центральный рынок, «Алем» и «Артем». Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.

    Также, учитывая высокую активность населения, управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.


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