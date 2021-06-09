Подарки для вакцинированных раздают в столичном ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подарочные сертификаты и скидки в ресторанах раздают в пунктах вакцинации в ТРЦ «Меga Silk Way». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В торговом центре массовая вакцинация стартовала 12 апреля. Компоненты вакцины можно получить на территории ледового катка «Mega Аrena» на первом этаже. Прививочный пункт работает с 10:00 до 22:00.

«Мы выдаем сертификаты на ледовый каток. Можно час покататься на коньках. Сертификат выдается бессрочно. Также мы выдаем скидочные сертификаты от арендаторов: кофейни Marrone Rosso, Tchibo, ресторан Sadu. Сертификаты от арендаторов действуют день в день. Тем самым, мы пытаемся стимулировать население — получить вакцину и образовать коллективный иммунитет», — рассказал заместитель начальника административно-хозяйственного отдела Абзал Ахметов.

Подарки и сертификаты можно получить вне зависимости от того, какой компонент вакцины был получен.

«Вакцинация осуществляется без предварительной записи, в порядке живой очереди. У нас стоит терминал, который выдает талоны. Вакцинацию осуществляют выездные прививочные бригады территориальных поликлиник в соответствии с санитарными требованиями. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь удостоверение личности», — сообщил Абзал Ахметов.

Один из получателей подарочного сертификата поделился своими впечатлениями от акции.

«Получил первую дозу вакцины. Чувствую себя хорошо. Думаю, внести вклад в создание коллективного иммунитета — это долг каждого казахстанца. Так, мы сможем сберечь себя и своих близких. Приятно удивлен тем, что раздают такие подарочные сертификаты. Каждому будет приятно и радостно получить небольшой презент. Пусть таких акций будет еще больше», — говорит Ринат Медетбек.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка» и торговые дома «Алем» и «Евразия». Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.