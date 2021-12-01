Подарки для Елбасы и его личные вещи: что можно увидеть в музее Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, расположенном в Нур-Султане, хранятся различные экспозиции, представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития независимого Казахстана. Здесь собраны и необычные экспозиции - будь это личные вещи Елбасы в виде костюма, ручек, и подарков. Корреспондент МИА «Казинформ» рассказывает, какие же необычные экспонаты можно увидеть в музее Елбасы.

В фондах Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы собраны печатные и электронные издания и экспонаты из личной коллекции Нурсултана Назарбаева: подарки глав государств и их официальных представителей, изделия искусства и исторические раритеты.

Здесь представлены уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана.

Дипломатические дары – оценка и признание политики Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Прежде чем экспонат поступит в музей, он тщательно изучается. В здании хранятся, начиная от личной авторучки Елбасы, различных записей и до автомобилей, которые были в личном пользовании Первого Президента. Автомобили, на которых ездил Елбасы - специально бронированные мерседесы конца 90-х годов. При входе в здание эти служебные автомобили Нурсултана Абишевича просто нельзя не заметить.

«У всех могут складываться впечатления, что эти экспонаты в готовом виде «сами говорят за себя» и остается только потереть пыли и выставить. На самом деле - это большое заблуждение. Потому что в течение 15-20 лет они формируются. Мы не знаем, когда какой экспонат может поступить, какую ценность может иметь. Мы это все исследуем», - поделилась Куляйша Актаева, руководитель службы учета и хранения музейных ценностей музея Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы.

Посетитель знакомится с подлинными материалами, архивными сведениями. Представлены и личные костюмы Елбасы.

Что касается подарков для Нурсултана Абишевича, мы поинтересовались, какие же оригинальные подарки хранятся в музее. Дипломатические дары для Елбасы поступают в архивный фонд все время.

«Дипломатических даров очень много в наших залах. Это ведь не только знаки вежливости, а это - прямое подтверждение успешных контактов, которые были реализованы благодаря харизме, умению формировать дружественные взаимоотношения с руководителями других государств и правительств», - рассказывает Куляйша Актаева.

К примеру, здесь можно увидеть книгу, подаренную бывшим Президентом США Дональдом Трампом. А клюшка для гольфа передана в музей, расположенный на правом берегу столицы.

«Каждый из экспонатов, прежде чем он поступил в музей, стал частью важного интеллектуального и эмоционального контакта, который был между Нурсултаном Назарбаевым и руководителем какой-либо страны. Президент США Дональд Трамп во время одной из встреч подарил ему набор для игры в гольф и прекрасную книгу, в которой описывается история полей для игры в гольф в США. То есть, Дональд Трамп прекрасно изучил предпочтения своего визави и специально подготовил подарок», - делится К. Актаева.

«Есть, конечно, количество личных вещей: это костюмы, которые надевал Елбасы во время инаугурации, ручки, блокноты, предметы спортивной одежды, экипировки. Есть спортивный костюм, который Нурсултан Абишевич надевал во время эстафеты Олимпийского огня (была подготовка к Олимпиаде в Пекине, 2008 год)», - рассказала руководитель службы учета и хранения музейных ценностей музея Первого Президента РК.

В музее хранится целая серия ручек, которыми пользовался Нурсултан Назарбаев в различные времена.

«Ручки часто поступают к нам в музей, сопровождаемые рукописными заметками о том, что «этой ручкой подписывались документы». Крайне важно то, наш Первый Президент, понимает, насколько важны исторические задачи, которые на каждом этапе он решал. Он дает своеобразный отчет перед гражданами Казахстана, чем занималась все государственная система управления», - подчеркнула спикер.

По информации Музея, фонды Библиотеки хранят редкие, коллекционные и старопечатные издания: альбом с эскизами Леонардо да Винчи, подаренный Первому Президенту Казахстана Амброзианской библиотекой в Милане, Коран, побывавший в космосе, переданный Елбасы казахстанским космонавтом Т. Мусабаевым, коллекция изданий Священных Коранов, «Всемирная история» Ф. Шлоссера, ранее хранившаяся в библиотеке российского императора Александра II, Энциклопедический лексикон 1838 года и другие экспозиции.

Если отметить на примере, то в «Галерее славы» музея собраны свидетельства успешной глобальной политики Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева. Так, по периметру зала расположены особо ценные экспонаты из числа дипломатических даров, часть коллекции холодного оружия и свыше 50 высших государственных и общественных наград.

Каждый человек, желающий ознакомиться с музеем, должен и обратить внимание на различные дипломатические подарки для нашего Елбасы.

Среди дипломатических подарков из разных государств мира посетитель может увидеть: настольные часы, шлем, сувениры, графины, панно, каминные часы, чаши-кубки, декоративные вазы, жезл на подставке, тарелки сувенирные, даже наборы посуды, чайный сервиз и много-много интересных вещей.

В одном из интервью в рамках документального фильма «Штрихи к портрету. Откровение» сам Елбасы Нурсултан Назарбаев поделился, что подарками увлекаются в постсоветских странах.

«Постсоветские республики подарками увлекаются. Например, Бердымухамедов ахалтекинского коня подарил, хороший подарок, от души. Или узбекские халаты дарят, или изделия и так далее. Кыргызы тоже лошадей дарят. Мы тоже что можем, то дарим. Так принято», - поделился Елбасы.

В музее можно встретить дары от президентов Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других постсоветских государств. К примеру, композиция «Аргамак» от президента Таджикистана Эмомали Рахмона, декоративное блюдо «Ляган» от президента Республики Узбекистан Ислама Каримова (2010), декоративная ваза от президента Узбекистана.

Среди ценных вещей для самого Нурсултана Назарбаева можно отметить архивные материалы - их с большим интересом читают гости. Здесь хранятся записи Елбасы, которые он писал еще в 60-х годах прошлого столетия. Каждая строчка списана известным почерком Елбасы. Подлинные исторические, архивные материалы содержатся только здесь. Это и привлекает многих посетителей. Архивные материалы ведь каждому человеку дороги.