Подарили незабываемые эмоции: Бакинцы делятся впечатлениями от гала-концерта «Астана Опера»

14 Декабря 2022, 16:09

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Артисты театра оперы и балета «Астана Опера» снова сорвали овации. Как только солисты начали исполнять свои партии, зрители доставали из кармана телефон и старались запечатлеть то волшебство, которое создал на сцене творческий коллектив театра. После гала-концерта в театре оперы и балета Азербайджана корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с бакинцами о том, что они думают о казахстанской музыке и выступлении артистов.

Ольга Румянцева родом из Москвы, но уже много лет живет в Баку.

«Оркестр звучал великолепно. Это просто чудесно, солисты замечательные, голоса хорошие. Мы часто приходим слушать оперные произведения. Однако впервые слушаю казахстанскую оперу. Хочу отметить, что у вас очень высокий уровень», - поделилась Ольга Румянцева.

Бакинец Фархад Мамедов поблагодарил артистов «Астана Опера» за праздник.

«Мы очень впечатлены. Спасибо, что устроили нам такой праздник. У нас похожая культура. Конечно, же тюркские мотивы, кыпчакские мотивы – это все нас объединяет. Я еще в Астане был поклонником казахстанской оперы», - коротко отметил Фархад Мамедов.

Ольга Бочарникова уже давно знакома с артистами театра «Астана Опера». Многих артистов она помнит молодыми.

«Мы 11 лет жили в Астане и очень часто ходили на концерты «Астана Опера». Остались прекрасные воспоминания. После этого вечера возникло ощущение словно мы снова в Казахстане. Мы знаем солистов, например, Азамата Желтыргузова помним совсем юным, поскольку, долгое время жили у вас. Все артисты прекрасно выступили. Хочу сказать спасибо «Астана Опера» за концерт», - поделилась Ольга Бочарникова.

Муслима Балаева тоже получила огромное удовольствие от гала-концерта.

«У вас, что не певцы – все звезды. Оркестр исполнил шикарно, все прошло на высшем уровне. Впечатлило абсолютно все. Особенно исполнение Салтанат ханым (Салтанат Ахметова). Мне очень понравился сегодняшний гала-концерт. Впервые слушаю казахстанскую оперу. Я даже не знала, что у вас опера на таком высшем уровне. Впредь не буду пропускать концерты казахстанских артистов», - сказала Муслима Балаева.

Хаяла Юсипзаде тоже отметила талант Салтанат Ахметовой. В ходе беседа она вспомнила имя еще одного казахстанца – известного поэта, писателя, общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

«Очень уважаю и люблю творчество Олжаса Сулейменова. Он – аксакал тюркского мира. Сегодня я была удивлена по-хорошему, увидев, насколько высоко оперное искусство в Казахстане. Я очень впечатлена от голосов, от этого высокого искусства. Спасибо большое Послу Казахстана в Азербайджане, который пригласил меня на этот вечер. Мне очень понравился гала-концерт. Дай Бог артистам здоровья, счастья и побольше таких концертов. Лично я жду с нетерпением, чтобы эта оперная труппа приехала снова с гастролями в Баку, но уже со спектаклем. Я бы даже сказала, что выступали звезды мировой величины. Особенно мне понравилось выступление Салтанат ханым. Она поет великолепно», - поделилась Хаяла Юсипзаде.

Эльназ Гулиева тоже с особым воодушевлением слушала оперу.

«Нам очень понравилось. С особым воодушевлением слушали оперу. Правда, язык не совсем понимала, но старалась уловить мотив. Меня впечатлила игра исполнителей на инструментах. Они играли от души. Мы пришли с делегацией из Кыргызстана. Нам очень понравилось выступление казахстанских артистов», - отметила Эльназ Гулиева.

Рена Алискерова – фанат классической музыки. В какой бы стране она не находилась, старается обязательно посетить их оперный театр.

«Я не ожидала это услышать. Полный восторг. Впервые слушаю казахстанскую оперу. Голоса солистов необыкновенные. Столько эмоций подарил Дон Паскуале. Это просто фантастика. Для тех, кто не знает языка, артисты передают это своими эмоциями. Я большой фанат оперы. Часто посещаю оперу и здесь, и за границей», - поделилась Рена Алискерова.

Оперная труппа театра «Астана Опера» отправилась на гастроли в Баку – в столицу Азербайджана, где представила бакинцам блестящий гала-концерт, составленный из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений.

Ценители классической музыки услышали Каватину Серке из оперы «Айсулу» Сыдыка Мухамеджанова, «Кыз куу» из балета «Степная легенда» Тілеса Кажыгалиева, арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. С сольными номерами и дуэтами выступили Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова. В программе также прозвучали произведения В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, В.Беллини, Ж. Бизе, А. Дворжака, и других композиторов.

Фото:пресс-служба Астана опера