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Подаренную Нидерландами скульптуру «Тюльпан» открыли в Ботаническом саду в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 19:34
Подаренную Нидерландами скульптуру «Тюльпан» открыли в Ботаническом саду в Астане Фото: t.me/pressmfakz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в центре Ботанического сада, состоялась торжественная церемония открытия скульптуры «Тюльпан», подаренной нашей столице нидерландской стороной в честь 30-летия дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Нидерланды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, посол Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс, представители дипломатического корпуса, акимата столицы и общественности. «Казахстан и степи Центральной Евразии являются признанной родиной тюльпанов. И сегодня в наших степях можно встретить 35 видов диких тюльпанов. В то же время, и Нидерланды ассоциируются с цветами и, особенно, тюльпанами.

Тюльпан – символ мира, счастья, благополучия и обновления. И эта скульптура подчёркивает партнёрство между Казахстаном и Нидерландами, которое развивается из года в год в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки», - отметили в пресс-службе МИД РК.
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