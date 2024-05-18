Подаренного Президентом тазы показал Димаш Кудайберген
Всемирно известный певец Димаш Кудайберген опубликовал фотографию с подаренной ему Главой государства тазы, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Несколько месяцев назад Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев сделал мне особый подарок, подарил тазы. Я назвал его «Гарышкер», и он стал моим надежным спутником. Казахи всегда ценили тазы, которые считаются одной из «семи ценностей», — написал Димаш на своей странице в Instagram.
Также певец поздравил Главу государства с днем рождения.
— От чистого сердца поздравляю с днем рождения нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, который сделал мне такой замечательный, бесценный подарок! Желаю Вам неутомимости, сил и энергии в служении стране! От чистого сердца желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой силы и новых успехов в труде на благо нашей Родины. Светлого будущего нашей стране! — пожелал Димаш.
Напомним, прошедшей осенью Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил певцу Димашу Кудайбергену щенка тазы.