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    19:33, 17 Май 2024 | GMT +6

    Подаренного Президентом тазы показал Димаш Кудайберген

    Подаренного Президентом тазы показал Димаш Кудайберген
    Фото: instagram

    Всемирно известный певец Димаш Кудайберген опубликовал фотографию с подаренной ему Главой государства тазы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Несколько месяцев назад Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев сделал мне особый подарок, подарил тазы. Я назвал его «Гарышкер», и он стал моим надежным спутником. Казахи всегда ценили тазы, которые считаются одной из «семи ценностей», — написал Димаш на своей странице в Instagram.

    Также певец поздравил Главу государства с днем рождения.

    — От чистого сердца поздравляю с днем рождения нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, который сделал мне такой замечательный, бесценный подарок! Желаю Вам неутомимости, сил и энергии в служении стране! От чистого сердца желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой силы и новых успехов в труде на благо нашей Родины. Светлого будущего нашей стране! — пожелал Димаш.

    Напомним, прошедшей осенью Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил певцу Димашу Кудайбергену щенка тазы.

    Теги:
    Поздравления Собаки Димаш Кудайберген Токаев Касым-Жомарт
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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