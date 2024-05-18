Подаренного Президентом тазы показал Димаш Кудайберген

— Несколько месяцев назад Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев сделал мне особый подарок, подарил тазы. Я назвал его «Гарышкер», и он стал моим надежным спутником. Казахи всегда ценили тазы, которые считаются одной из «семи ценностей», — написал Димаш на своей странице в Instagram.