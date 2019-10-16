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Подали в суд на гостиницу – Магзум Мирзагалиев о грязных стоках в Алаколь

16 Октября 2019 13:33
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Подали в суд на гостиницу – Магзум Мирзагалиев о грязных стоках в Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал дело о сливах нечистот в Алаколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело сейчас находится в суде. Мы подали в суд с предложением приостановить деятельность. Потому что у данного предприятия не было экологического разрешения, и оно не могло осуществлять соответствующие выбросы, тем более сбросы. Это все регулируется Административным кодексом. Там была критика, что штрафы достаточно маленькие. Теперь хочу подчеркнуть, что мы подали в суд на приостановление деятельности», - сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев в кулуарах после заседания Мажилиса.

Напомним, в социальных сетях было распространено видео, на котором зафиксировано, как в озеро Алаколь сливается грязная вода из бассейна гостиницы «Коктем гранд».

Как заверил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, «критической ситуации в этом нет».

В свою очередь, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал наказать виновных.

Пробы воды из Алаколя исследовала специальная комиссия.

По полученным 3-4 августа результатам в пробах воды зафиксированы повышенные концентрации по хлоридам (в 3,8 раз), магнию (в 3,3 раза), миинерализации (в 3,2 раза) и фторидам (в 3,6 раз).

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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