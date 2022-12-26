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Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау

26 Декабря 2022, 16:50
Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Нурсая города Атырау приостановлена подача тепла. Об этом сообщил заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 декабря в 11:30 временно приостановлена подача тепла на магистральном теплопроводе общей протяженностью 3045 метров и диаметром 426 мм. Тепло от него получают 87 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Прекращена и подача тепла в среднюю школу №40. Причина - выявление дефекта. Подача будет возобновлена после завершения ремонтных работ», - сказал Темирлан Аубакиров.
По его словам, ремонт теплопровода производит АО «Атырауские тепловые сети».
Вице-президент АО «Атырауские тепловые сети», главный инженер Алибек Темиргалиев сообщил, что к работам привлечено 15 сотрудников и 5 единиц техники.


Фото : РСК
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