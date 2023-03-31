Подачу газа восстановили после аварийного отключения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителям Бостандыкского района Алматы восстановили подачу газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 30 марта в Бостандыкском районе из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома. В результате инцидента без газа временно остались жители четырех микрорайонов - Орбита-1,2,3,4.

«Восстановительные работы завершены в полном объеме 31 марта в 18:00», - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось ,что согласно требованиям техники безопасности в ночное время ремонтно-восстановительные работы не ведутся, в связи с этим они начнутся утром 31 марта.



