Подачу газа восстанавливают в столичном микрорайоне Коктал-1

29 Ноября 2022, 18:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аварийной бригадой АО «КазТрансГазАймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», всю ночь проводились аварийно-восстановительные работы на газопроводе в жилом массиве Коктал-1. Восстановлена подача газа 160 абонентам, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак», аварийно-восстановительные работы закончены. С 9-ти часов 29 ноября начата подача газа абонентам.

Подача газа восстановлена абонентам, обслуживающимся ГРПШ №15 и ГРПШ №16. Это жители квадратов улиц Ақан сері, Караменде би Шақаұлы, Сұлутал, Сүйінбай Ақын, Айдархан Тұрлыбаев. По третьему ГРПШ, обеспечивающему газом 75 абонентов, организована работа по отогреву специальным транспортом с паровой установкой.

Напомним, подача газа для некоторой части абонентов жилого массива Коктал-1 была приостановлена в 18:40 вечера 28 ноября после повреждения газопровода среднего давления из-за проведения несогласованных земляных работ инжиниринговой компанией ТОО «ГАЗОВИК».

Строительной техникой частной фирмы был поврежден газопровод по ул. Шугыла, обеспечивающий подачу природного газа на ГРПШ-14,15,16. В результате чего, была приостановлена подача газа в районе «Коктал-1». Без газоснабжения остались 236 абонентов.

Аварийная бригада АО «КазТрансГазАймак» сразу же выехала на место и приступила к восстановительным работам. В аппарате акимата района «Сарыарка» был создан штаб. Районным акиматом был организован подвоз угля.

В данное время большинство абонентов уже переподключены к газу.

Контакты АО «КазТрансГазАймак» для связи: +7 (7172) 55-89-75, +7 (7172) 55-63-36, +7 (7172) 55-63-35, +7 (7172) 55-63-31,+7 (7172) 55-63-34,+7 (7172) 55-63-33.