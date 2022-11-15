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Подачу электроэнергии восстановили в пяти микрорайонах Атырау

15 Ноября 2022, 00:03
Подачу электроэнергии восстановили в пяти микрорайонах Атырау
15 Ноября 2022, 00:03

Подачу электроэнергии восстановили в пяти микрорайонах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау восстановили подачу электроэнергии в пять микрорайонов, оставшихся без света прошлой ночью после пожара в электроподстанции № 18, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент последствия пожара на электроподстанции устранены. В микрорайонах Геолог, Жулдыз, Томарлы, Бирлик и Привокзальный восстановлена подача электричества. По данным Атырауского городского отдела образования, завтра не будет работать детский сад № 35, а также школа им. Борана Нысанбаева и школа в микрорайоне Геолог, где из-за низкой температуры в классах занятия пройдут онлайн. Учащиеся второй смены этих учебных организаций продолжат занятия в штатном режиме»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

Как ранее сообщалось, подачу электроэнергии в Атырау планируют восстановить до вечера.


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