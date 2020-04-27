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Подачу документов в высшие учебные заведения Казахстана автоматизируют

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2020, 21:27
Подачу документов в высшие учебные заведения Казахстана автоматизируют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подачу документов в высшие учебные заведения Казахстана автоматизируют. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы в ходе онлайн-интервью на странице Tengrinews.kz в Instagram.

«Сдача документов на ЕНТ в этом году проводится через Интернет, то есть для этого нет необходимости ездить в какой то вуз. Подачу документов в учебное заведение мы планируем тоже автоматизировать, поэтому здесь я проблем абсолютно не вижу», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр отметил, что сначала подается заявление на прохождение ЕНТ.

«Уже несколько десятков тысяч детей успели подать заявление на участие в ЕНТ. После проведения ЕНТ будет время подачи документов в вузы. В это время мы тоже сможем организовать. Сейчас уже готовы для того, чтобы документы наши дети смогли сдавать автоматически», - добавил Асхат Аймагамбетов.


Правительство РК   Образование   Вузы  
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