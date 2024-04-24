В Петропавловске восстанавливают изношенный коллектор. В связи с этим временно прекращена подача воды в район, где ведется ремонт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подача воды приостановлена в 25 домах и 12 организациях в Петропавловске из-за восстановления изношенного коллектора. Этот коллектор, расположенный на улице Абая, обеспечивает несколько районов города, и сейчас его заменяют из-за изношенности. Из 1,1 километра труб уже протянуто 130 метров, а завтра планируется уложить еще 500 метров.

— В настоящее время движение по улице Жумабаева восстановлено. Завтра будет завершена работа на улице Н.Назарбаева и улицу откроют. Чтобы во время ремонта подвалы домов не заполнились водой, сегодня 25 многоэтажных домов и 12 организаций были отключены от водопровода. Водоснабжение будет восстановлено к вечеру 24 апреля, — говорится в сообщении акимата.

Среди организаций, остающихся без воды, три школы, детский сад, торговый центр и рынок.

По информации ТОО «Кызылжар су», 30 апреля на улице Абая, на пересечении с улицей Алтынсарина, был поврежден канализационный коллектор. Для решения этой ситуации было введено чрезвычайное положение природного характера местного масштаба с 4 апреля. В рамках этого мероприятия прокладывается трубопровод Д-700 протяженностью около 1,1 километра от улицы Токсан би до улицы Назарбаева. Коллектор, сданный в эксплуатацию в 1966 году, собирает воду с части города и из привокзальной территории. Его износ составляет 100%.