Подача тепла снизилась в 144 многоэтажных домах Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 144 многоэтажных жилых дома и 32 объекта микрорайонов Караганды были переведены на ухудшенный режим из-за дефекта на трубопроводе тепломагистрали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на центральную диспетчерскую службу ТОО «Теплотранзит Караганда».
20 декабря 2018 года в 11 часов 7 минут в районе автостанции Юго-Востока образовался дефект на подающем трубопроводе тепломагистрали диаметром 700 мм на участке, который будет реконструирован в 2019 году. В 11.31 в оперативном режиме дефектный участок был отключен и
выведен в ремонт.
На ухудшенный режим переведены 144 многоэтажных жилых дома и 32 объекта микрорайонов: 30, МЖК, Степной-1, 2, 3, 4.
В устранении дефекта задействованы 3 аварийно-восстановительные бригады в составе 18 человек и 8 единиц спецтехники, оснащенные необходимым оборудованием. Сегодня ночью планируется завершение ремонтных работ.
«За период недоотпуска услуг по теплоснабжению будут произведены корректировки начислений согласно правилам пользования тепловой энергией», - отметили в центральной диспетчерской службе ТОО «Теплотранзит Караганда».
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