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Подача питьевой воды временно прекратится в столичном районе «Алматы»

30 Сентября 2019 23:40
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Подача питьевой воды временно прекратится в столичном районе «Алматы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых объектов столицы временно отключат от подачи питьевой воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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«ГКП «Астана су арнасы« сообщает, что в связи с проведением плановых работ на водопроводе Д=400мм (пожарного гидранта -1шт. ИД) по адресу улица Аманжолова, 24 будет прекращена подача питьевой воды 1 октября 2019 года с 10:00 до 12:30», - говорится в сообщении.

Таким образом, будут отключены следующие жилые объекты: Нажимеденова, 10/1, 10/3, 10/4; Калдаякова, 1, 11, 13.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Проблемы ЖКХ, Акимат,
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