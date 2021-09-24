Подача горячей воды задерживается в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей города Атырау предупредили: подача горячей воды после ремонта задерживается, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомляет, что при проведении испытаний на гидравлическую плотность магистральной системы были выявлены дефекты. Они связаны с плотностью системы. Испытания проводятся согласно план-графика капитального ремонта. Временно задерживается подача горячей воды от двух теплопунктов города до устранения выявленных дефектов ориентировочно до 23.00 часов 24 сентября 2021 г. От Центрального теплопункта СМП-136 – мкр. СМП-136 №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От ЦТП Егорова – Привокзальный 3а мкр. №1а, 2а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 10а, 11а, 14, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 25а, 26а, 27а, 52а, 53а

Как ранее сообщалось , в Атырау на два дня останется без горячей воды.

«Приносим извинения за временные неудобства»,- говорится в сообщении.