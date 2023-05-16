Подача газа на север из газопровода «Сарыарка» может поставить юг в затруднительное положение – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, заявил, что проект подачи газа в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области по магистральному газопроводу «Сарыарка» потерял свою актуальность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отмечено в вашем вопросе, есть два варианта газификации северных регионов. По варианту газификации от магистрального газопровода «Сарыарка» в июне 2022 года АО «АстанаГаз КМГ» скорректировано ТЭО по проекту «Строительство 2, 3 очереди газопровода «Сарыарка», предусматривающее газификацию Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Согласно разработанному проекту, объем газопотребления этих регионов составляет примерно 245 тыс. м³/ч или 657 млн ​​м³ в год. Кроме того, «Сарыарка» подключена к газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент (далее – «Газопровод ББШ»), который в осенне-зимний период 2022-2023 гг. загружен на 106% (при расчетной нагрузке 1 720 м³/ч фактическая нагрузка составила 1 820 000 м³/ч)», — говорится в ответе.

По словам вице-премьера, это заставляет прорабатывать другие пути газификации северные регионы.

«В связи с этим, принимая во внимание значительный объем потребления указанных регионов, реализация проекта может привести к нарушению работы магистральной газовой артерии, снабжающей газом южные регионы страны. В целях расширения пропускной способности существующего газопровода АО «НК «QazaqGaz» начаты работы по проектированию 2-го контура газопровода ББШ, срок его завершения – конец текущего года. Рассматривается несколько вариантов газификации северных регионов. После определения технических возможностей собственной газотранспортной системы и ресурсов газа, будет разработан оптимальный вариант», — ответил Роман Скляр.



