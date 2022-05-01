Под завалами рухнувшего дома заблокированы 23 человека в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 23 человека заблокированы под завалами рухнувшего в пятницу в китайском мегаполисе Чанша (провинция Хунань) здании, еще с 39 людьми не удается установить связь. Об этом в субботу вечером в ходе брифинга заявили местные власти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн города Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай). После обрушения выяснилось, что рухнувшее шестиэтажное здание было самостроем. Общая площадь строения составляла 700 кв. м.

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала владельца рухнувшего самостроя.

По состоянию на утро субботы, удалось спасти пять человек. 23 человека все еще находятся под завалами и с 39 людьми не удается установить связь.

Продолжается поисково-спасательная операция.



