Под завалами обрушившегося дома в Батуми могут находиться восемь человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе сообщила, что под завалами обрушившегося дома на улице 26 Мая разыскивают восьмерых человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство batumelebi.ge.

«Менеджер сервисного центра и председатель товарищества связались с семьями, проживающими в этом доме, около 7-8 человек могут оказаться под завалами. Есть одна лежачая женщина, которая могла быть дома. Часть жильцов дети, они наверняка в школе, часть жителей на работе», - сказала Лела Сурманидзе.

Сегодня, 8 октября, в Батуми обрушился подъезд жилого дома. По данным мэрии, обрушилось 12 жилых квартир.

Секция жилого пятиэтажного дома в грузинском курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что жилой дом обрушился в Батуми, есть жертвы.



