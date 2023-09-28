Под водой осталась Караганда после ливня с градом

Караганду затопило после сильного дождя. Власти города открыли крышки ливнеприемники, чтобы быстрее слить накопившуюся дождевую воду на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ливень в Караганде продолжался всего час, но за это время природная стихия успела превратить шахтерскую столицу в Венецию. Наиболее пострадали от дождя два участка. Это – перекресток проспекта Н. Абдирова и улицы Ерубава, а также привокзальная площадь. Для оперативного решения ситуации, власти города открыли крышки левневок.

- По ситуации, сложившейся на этот момент по дождю, хочу сказать, что этот дождь у нас не рядовой, это залповый дождь с большим количеством осадков. Облака у нас над городом зависли в течении часа. Сейчас не могу сказать, какая норма выпала за час. Но тем не менее, мы видели везде в соцсетях, что у нас на дорогах, на переходах, где-то еще во дворах скопилась вода. Хочу прояснить ситуацию на данный момент вся ливневая система в городе, которая есть и которую мы прочистили и постоянно обслуживаем, она вся в рабочем состоянии. То количество воды, которое поступают одновременно, наши ливневки просто не успевают их принять. Плюс сейчас было принято решение о том, чтобы ливнеприемные крышки мы открыли, чтобы они все количество воды успевали принимать. Плюс еще кое-где дождь сбил очень много листвы, и эта листва вместе с водой попадает в левневку и забивает крышки. Поэтому было принято решение открыть все крышки, - прокомментировал ситуацию аким города Мейрам Кожухов.

По словам градоначальника, на данный момент ситуация по городу стабилизировалась. Он обещал у себя на старичке в социальных сетях каждый час докладывать ситуацию.

Что касается двух наиболее затопленных участков, эти улицы находятся в самой низине по городу. Однако, на данный момент большое количество скопившейся дождевой воды уже стекла по ливневке.

Но все же власти города намерены организовать ночное дежурство, на случай если дождь повторится.