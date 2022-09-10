Под видом оздоровительного центра в Таразе работал притон

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» жамбылские полицейские пресекли проституцию в «оздоровительном» центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции региона, сотрудниками полиции задержана 38-летняя жительница областного центра, которая занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией в одном из оздоровительных комплексов Тараза.

Женщина дала признательные показания. Изъяты вещественные доказательства в виде денежных средств и журнала учета посетителей.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик направлено на предупреждение, пресечение, выявление фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, организации притонов и сводничества, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции региона Гульсара Мухтаркулова. - По факту организации и содержания притона для занятия проституцией начато досудебное расследование по статье 309 части 1 Уголовного Кодекса Казахстана.

В отделении полиции доставлено 18 девушек легкого поведения, задержанные прошли процедуру снятия отпечатков пальцев и поставлены на профилактический учет.

Помимо этого, полицейские зарегистрировали 11 фактов приставания в общественных местах, по которым составлены административные протоколы по статье 449 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.