Под стражу взят мошенник, завладевший крупной суммой денег – Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом собственной безопасности Антикоррупционной службы РК задержан гражданин, подозреваемый в мошенничестве, который завладел крупной суммой денег, для якобы увода от уголовной ответственности подозреваемого, передает МИА «Казинформ».

«16 марта 2022 года Департаментом собственной безопасности (ДСБ) Агентства РК по противодействию коррупции изобличен гражданин Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел денежными средствами гражданина «Б» в сумме 35 000 долларов США и 1 миллион тенге.

Сумма предназначалась якобы сотрудникам Антикоррупционной службы за увод от уголовной ответственности подозреваемого лица.

18 марта 2022 года в отношении гр. Т. избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках следствия не разглашается.

Антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в т.ч. в собственных рядах.

Если Вы с столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам в ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции: 8 7172 - 90 93 72 (37), Email [email protected], Call Center 1424», - говорится в публикации пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции в официальном Telegram-канале.



