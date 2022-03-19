Под стражу взят мошенник, завладевший крупной суммой денег – Антикоррупционная служба
«16 марта 2022 года Департаментом собственной безопасности (ДСБ) Агентства РК по противодействию коррупции изобличен гражданин Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел денежными средствами гражданина «Б» в сумме 35 000 долларов США и 1 миллион тенге.
Сумма предназначалась якобы сотрудникам Антикоррупционной службы за увод от уголовной ответственности подозреваемого лица.
18 марта 2022 года в отношении гр. Т. избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках следствия не разглашается.
Антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в т.ч. в собственных рядах.
Если Вы с столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам в ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции: 8 7172 - 90 93 72 (37), Email [email protected], Call Center 1424», - говорится в публикации пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции в официальном Telegram-канале.