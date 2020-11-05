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Под стражу взят экс-аким Баянаульского района Павлодарской области

5 Ноября 2020 10:18
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Под стражу взят экс-аким Баянаульского района Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Его подозревают в незаконной покупке недвижимости на посту акима Баянаульского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима Баянаульского района Павлодарской области Каиргельдинова О. (Оразгельды - Казинформ) по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе Павлодарской области.

О. Каиргельдинова подозревают в незаконном приобретении объекта, несоответствующего установленным требованиям для эксплуатации, за счёт средств областного бюджета в размере 240 миллионов тенге, отметил источник.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», - добавили антикоррупционщики.


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#Павлодарская область   #Коррупция   #Акимат   #Другие государственные органы  
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Антон Гагарин

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