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Под стражу взяли руководителя управления госдоходов одного из районов СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Октября 2021, 17:00
Под стражу взяли руководителя управления госдоходов одного из районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководителя управления государственных доходов по Кызылжарскому району Мереке Агажанова подозревают в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальный запрос корреспондента Казинформа ответил руководитель Антикоррупционной службы области Жаркын Галымов. Он подтвердил факт проведения досудебного расследования в отношении М.Агажанова по статье 366 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере.

«Специализированным следственным судом города Петропавловска в отношении подозреваемого Агажанова М.А. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в ответе Антикоррупционной службы.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Коррупция  
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