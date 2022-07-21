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Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области
21 Июля 2022 21:22

Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области Серик Айдарбеков и Нариман Таушова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима региона, сокращена предельная численность заместителей акима Атырауской области на две штатные единицы. В связи с этим сокращены штатные единицы двух заместителей акима – Серика Айдарбекова и Наримана Таушова. Сделано это в целях оптимизации государственных служащих в аппарате акимов областей и городов республиканского значения. Такое поручение было озвучено в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 2022 года.

О новом месте работы сокращенных заместителей акима области пресс- служба не сообщает.


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Автор:
Корреспондент
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