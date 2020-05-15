Под Санкт-Петербургом найдена фляга фронтовика из Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Поисковики павлодарского отряда «Майдан Жолы» ищут родственников казахстанских участников Великой Отечественно войны, чьи останки и личные вещи найдены на полях сражений в России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Второго февраля в районе деревни Никулино Тульской области поисковиками отряда «Высота» были обнаружены останки солдата. При эксгумации был найден личный опознавательный знак; результаты работы с бланком: Муравьёв Александр Васильевич 1911 года рождения, Казахская ССР, город Алма-Ата; воинское звание – сержант; призван Фрунзенским райвоенкоматом 28 июля 1941 года города Алма-Ата», - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда Александр Шитов.

Как стало известно поисковикам, имя супруги погибшего воина - Муравьева Таисия Ивановна из города Алма-Ата, с улицы Андреевская, из дома № 34, а его маму звали Муравьевой Дарьей Карповной. Она жила в Новосибирске, на улице Киевская, в доме 42. В базах Александр Муравьёв числится пропавшим без вести. Из строя выбыл в декабре 1941 года.

«Продолжается поиск семьи Курбанова Геннадия Георгиевича, - добавил Александр Шитов. - В 2011 году отряд «Эдельвейс» на Квадратной Поляне, в районе Гайтолово (урочище в Ленинградской области России - Казинформ), в блиндаже, нашли фляжку. На ней было написано: «Курбанов Геннадий Георгиевич 1914 года рождения, Казахская ССР Павлодарский край, призван в армию в 1940 году».

По сведениям павлодарских поисковиков, пропавшим без вести такой боец не значился. Данные о нём Шитов нашёл в наградных документах. Как стало известно, участник войны выжил в сентябрьских боях 1942 года и в 1943 году форсировал Днепр. Геннадий Курбанов дважды награждён медалью «За боевые заслуги». Дата одного подвига – второе октября 1943 года. Вторую награду фронтовик получил в 1944 году.

Как сообщил А. Шитов, в базе Обобщённого банка «Мемориал» есть следующая информация: Курбанов Геннадий Георгиевич, гвардии младший сержант; дата рождения:1914 год; место призыва - Кагановичский РВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., Кагановичский р-н (ныне – зона города Аксу). Воинская часть 282-й гвардейский стрелковый полк 92-й гвардейской стрелковой дивизии третьего Украинского фронта; дата поступления на службу - 1941 год.

«И больше информации по этому солдату нет. Возможно, Курбанов Геннадий Георгиевич выжил в пекле. Хотелось бы узнать его судьбу, найти родственников и передать реликвию домой», - сообщил командир поискового отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов.

Фото А. Шитова.