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Под руководством Первого Президента РК были налажены стабильные отношения ЕС и Казахстана – европейский эксперт

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Декабря 2020, 15:40
Под руководством Первого Президента РК были налажены стабильные отношения ЕС и Казахстана – европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Под руководством Первого Президента РК были налажены стабильные отношения ЕС и Казахстана. Такое мнение высказал собственному корреспонденту эксперт Института дипломатического мира в г.Брюсселе Альберто Тюркстра, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕС открыл свое официальное представительство (делегацию) в Казахстане (первое в Центральной Азии) в 1994 году. ЕС стал ведущим торговым партнером Казахстана в 2007 году, и в настоящее время на его долю приходится более половины общего объема торговли Казахстана и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Европейский бизнес и инвесторы помогли перестроить казахстанскую экономику в ее переходе от плановой экономики советского типа в сторону современной экономики, постепенно охватывающей элементы свободной рыночной экономики», - отметил Альберто Тюркстра.

«Лично под председательством Президента РК в 2011 году Нурсултана Назарбаева были начаты и завершены в 2015 году переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Нурсултан Назарбаев в своих публичных выступлениях и ежегодных Посланиях народу Казахстана всегда подчеркивал стратегическое значение ЕС для Казахстана. ЕС - это ядро и столп многовекторной внешней политики Казахстана, предполагающий наличие равноудаленных отношений с крупнейшими мировыми факторами, даже если они географически не соприкасаются.

Реформы, проведенные Президентом Нурсултаном Назарбаевым, в значительной степени способствовали позитивному развитию страны. К примеру, в марте 2015 года Президент Н.Назарбаев обнародовал Пять институциональных реформ, направленных на укрепление верховенства права, совершенствование системы подотчетности и современной системы государственного управления. Эти реформы сопровождались 100 конкретными шагами, в которых подробно описывалось осуществление институциональных реформ. Эти инициативы помогли привести многочисленные элементы казахстанского внутреннего законодательства в соответствие с международными стандартами и стандартами ЕС», - сказал эксперт.

По его словам, в то время, как экономические связи формируют основу отношений между ЕС и Казахстаном, отношения между двумя партнерами при Президенте Назарбаеве расширились и охватили широкий спектр областей, включая контакты между людьми, трансевразийские мультимодальные транспортные коридоры, борьбу с изменением климата, научные исследования и инновации.

«В частности, после своего двухлетнего участие в Совете Безопасности ООН в период 2017-2018 годов и своей растущей роли в миротворческих миссиях ООН ЕС все чаще смотрит на Казахстан как на важного партнера и вкладчика в международный мир, безопасность и стабильность. Создав очень прочную основу для отношений между ЕС и Казахстаном, нынешнее поколение казахстанских лидеров, несомненно, стремится продолжить позитивный импульс, унаследованный от Президента Назарбаева и вывести отношения на качественно более высокий количественный уровень», - заключил он.



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