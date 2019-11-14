Под председательством Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» прошло под председательством Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе заседания был рассмотрен ход реализации поручений, данных на заседании Совета, которое состоялось в мае текущего года.

«Фонд «Самрук-Казына» играет особую роль в национальной экономике страны. Перед Фондом стоят большие задачи. В этом году мы проводим второе заседание Совета», - сказал Елбасы.

На совещании были заслушаны доклады председателя правления АО «Самрук-Казына» А.Есимова, председателей правления АО «НК «ҚТЖ» С.Мынбаева, АО «НК «КазМунайГаз» А.Айдарбаева, АО «НАК «Казатомпром» Г.Пирматова.

Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководству Фонда удалось решить системные вопросы и достичь положительной динамики производственных показателей и индикаторов.





«В прошлом году Фонду удалось на 88 процентов увеличить объем чистой прибыли к уровню 2017 года. В этом году наблюдаем рост ещё на 40 процентов. За 9 месяцев показатели этого года выше годового показателя прошлого года. Это хорошая динамика. Системно занимаетесь сокращением административных расходов и других неэффективных затрат. Это все оценивается положительно», - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул важность обеспечения эффективного управления долями государства в совместных компаниях.

«Фонд, получив 268 млрд тенге чистого денежного дохода, 70 процентов отдал государству, или 190 млрд тенге. Это в 2 раза больше показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объем дивидендов увеличился в 5 раз. На этом ограничиваться не надо, необходимо продолжать работу по данному направлению», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также указал на эффективность внедрения новых механизмов стимулирования добычи на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической отраслях.

«За счет внедрения механизмов решается комплекс задач – начиная от увеличения объемов добычи и решения социальных проблем вплоть до увеличения доли необходимых запасов. И эти подходы Правительству надо изучать и поддержать», - сказал Елбасы.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы выхода компаний Фонда на IPO и обеспечения эффективности осуществляемых закупок.

«Практически в 1,5 раза снижены закупки из одного источника и в 4 раза увеличен объем конкурентных закупок. И, как результат, увеличилась экономия. На сегодня она составляет более 130 млрд тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметив положительные результаты деятельности по реализации Стратегии развития «Самрук-Казына» на 2018-2028 годы, Первый Президент Казахстана указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.

«Самрук-Казына – это фонд национального благосостояния. Поэтому нам, как Совету по управлению, также как и Совету директоров, необходимо провести планомерную работу по повышению доверия населения и бизнеса к деятельности Фонда. Граждане должны понимать, что всё это принадлежит Казахстану и нашему народу», - заключил Елбасы.