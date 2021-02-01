Под председательством Казахстана состоялось заседание Совета ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 29 января 2021 года под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Впервые в заседании Совета принял участие Заместитель Премьер-Министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаков в качестве представителя государства-наблюдателя. В рамках заседания членами Совета рассмотрены вопросы в сфере внешнеторговой деятельности, таможенного и технического регулирования и международного сотрудничества.

В частности, утверждена базовая модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, устанавливающая порядок и механизм взаимодействия между странами объединения, которые ввели маркировку на своих территориях, и странами ЕАЭС, которые не ввели маркировку на своих территориях. Принятая конструкция позволяет не допустить возникновения барьеров в торговле в случаях, когда в одной стране введена обязательная маркировка, а в другой нет.

В целях поддержки производителей и импортеров электроники и бытовой техники в условиях действия карантинных мероприятий, связанных с распространением COVID-19 продлен срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической безопасности» на 1 сентября 2022 года. Кроме того, решением Совета продлена «нулевая» ставка таможенной пошлины до конца 2023 года в отношении фтористого алюминия, применяющегося в производстве алюминия электролизом. Данная мера направлена на поддержание конкурентоспособности алюминиевой промышленности и развитие отечественного промышленного производства.

По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос о целесообразности внесения изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года в части сохранения возможности регистрации лекарственных средств, необходимых для потребления на внутреннем рынке, в соответствии с национальным законодательством.

Напомним, с 1 января 2021 года Республика Казахстан председательствует в органах ЕАЭС.