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Под председательством Казахстана прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
12 Октября 2022, 23:40

Под председательством Казахстана прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники мероприятия обсудили вопросы углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств в рамках СНГ, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня. По итогам заседания принят ряд решений, направленных на углубление взаимодействия на площадке Содружества.

Министры иностранных дел согласовали проекты документов, которые выносятся на рассмотрение глав государств на Саммите СНГ, который пройдет в столице Казахстана 14 октября т.г.


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