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    23:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    Под предлогом переписи населения кражи совершают в Кыргызстане

    милиция, Кыргызстан
    Фото: Кабар

    Под видом предстоящей переписи населения неизвестные совершают кражи в домах и квартирах, предостерегает МВД кыргызстанцев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    По информации МВД КР, в последние дни в мессенджере WhatsApp, в групповых и других чатах, распространяется предупреждение, где говорится о группе людей, представляющихся сотрудниками милиции. Под видом предстоящей переписи населения они якобы собирают личные данные и информацию, но на самом деле совершают кражи.

    — В случае посещения ваших домов подозрительных лиц с подозрительными вопросами просим немедленно обратиться в органы внутренних дел по территориальности, или по короткому номеру 102, — отметили в ведомстве.

    На  территории республики случаев обращения граждан в милицию по этому случаю не зарегистрировано.

    — Со стороны ОВД обход домовладений могут совершать уполномоченные участковые милиции при служебной необходимости на своих закрепленных участках обслуживаемой территории. Они всегда одеты в форменную одежду, при себе имеют служебные удостоверения, на груди боди-камеры в режиме онлайн, планшеты для электронной регистрации жителей, социальных объектов, — добавили в полиции.

    При посещении ваших домов уполномоченными участковыми милиции необходимо потребовать предъявления служебное удостоверения и ознакомиться.

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством «Кабар»

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия КАБАР
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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