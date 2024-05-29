Под предлогом переписи населения кражи совершают в Кыргызстане

Под видом предстоящей переписи населения неизвестные совершают кражи в домах и квартирах, предостерегает МВД кыргызстанцев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По информации МВД КР, в последние дни в мессенджере WhatsApp, в групповых и других чатах, распространяется предупреждение, где говорится о группе людей, представляющихся сотрудниками милиции. Под видом предстоящей переписи населения они якобы собирают личные данные и информацию, но на самом деле совершают кражи.

— В случае посещения ваших домов подозрительных лиц с подозрительными вопросами просим немедленно обратиться в органы внутренних дел по территориальности, или по короткому номеру 102, — отметили в ведомстве.

На территории республики случаев обращения граждан в милицию по этому случаю не зарегистрировано.

— Со стороны ОВД обход домовладений могут совершать уполномоченные участковые милиции при служебной необходимости на своих закрепленных участках обслуживаемой территории. Они всегда одеты в форменную одежду, при себе имеют служебные удостоверения, на груди боди-камеры в режиме онлайн, планшеты для электронной регистрации жителей, социальных объектов, — добавили в полиции.

При посещении ваших домов уполномоченными участковыми милиции необходимо потребовать предъявления служебное удостоверения и ознакомиться.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством «Кабар»