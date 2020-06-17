Под предлогом карантина работодатели не должны уменьшать оплату труда и сокращать штаты - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы регулирования трудовых отношений, занятости и оплаты труда на предприятиях региона обсуждались на недавнем совещании в режиме селектора в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима области отметили, что соблюдение трудового законодательства всегда находится в поле зрения руководства области, ведь права на труд и его оплату защищаются государством.

Подробно ситуацию в сфере выполнения трудового законодательства осветил руководитель областного управления инспекции труда Кайрат Досаев.

По словам спикера, согласно статистическим данным, на 1 января 2020 года численность трудоспособного населения в Жамбылской области составила 535 957 человек. Всего в регионе проживает 1 130 099 человек, из них 510 286 человек работают, в том числе 334 029 трудятся в организациях и на предприятиях, 176 257 - самозанятые.

«Социальные и трудовые отношения между работодателями и работниками в нашем регионе в большинстве случаев решаются путем заключения коллективных переговоров. С начала года заключены и проверены инспекциями труда в регионе 44 коллективных договора вдобавок к 5 121 действующему. Таким образом, коллективные договоры действуют в 55,4 процента рабочих коллективов. Из общего количества охваченных колдоговорами предприятий 1 489 - государственные, 3632 – частные», - отметил спикер.

С целью предотвращения незаконных увольнений и нарушений трудовых прав в регионе заключено 8 274 меморандума о стабилизации производственных процессов между местными исполнительными органами и предприятиями. Это 90,1 процента юридических лиц, работающих в регионе.

«В соответствии с поручением акима области о повышении заработной платы проведены консультации с руководством 70 крупных и средних предприятий региона, после чего оплата труда в них выросла в среднем на 26 процентов, - сообщил Кайрат Досаев. - Еще на 22 предприятиях вопрос повышения зарплаты будет рассмотрен после завершения карантина и стабилизации их финансово-экономического положения».

В регионе более 83 тысяч бюджетных работников, из которых 46 659 человек, или 56,2 процента также получили повышение зарплаты в среднем на 30 процента.

«Отслеживается ситуация с регулярностью выплаты зарплаты. Разработана Карта горячих точек по задержке зарплаты, куда включены 45 предприятий. Для защиты прав работников этих предприятий с их руководителями ведется постоянная работа, - сообщил Кайрат Досаев. - С начала года управление инспекции труда совместно с прокуратурой выявило задолженность по заработной плате в размере 376,9 миллиона тенге перед 3 843 работниками на 15 предприятиях. Им возмещено 369,8 миллиона тенге, защищены права 3 812 работников».

Управление инспекции труда контролирует трудовые отношения и в период карантина, проводит ежедневный анализ и сбор информации.

Согласно информации, предоставленной акиматами районов и города Тараза, 3 262 служащих (в том числе 300 государственных) находятся в неоплачиваемом отпуске, 10 904 (10 133 государственных) работника - в оплачиваемом отпуске. При этом 29 602 работника работают удаленно, 4 109 – неполный рабочий день, 5 264 работника перешли в режим простоя.

Аким области Бердибек Сапарбаев поинтересовался у докладчика, изменились ли условия оплаты труда у работающих во время карантина.

«Самый актуальный сейчас вопрос – чтобы под предлогом карантина работодатели не уменьшали оплату труда и не сокращали штаты, - объяснил свой интерес аким области. – Большинство наших бизнесменов не настолько зависят от общемировой экономики, чтобы урезать зарплату».

Докладчик заверил акима, что таких фактов на местных предприятиях не зафиксировано.