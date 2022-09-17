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Под оползнями на золотом руднике остались 20 человек в Индонезии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2022, 11:51
Под оползнями на золотом руднике остались 20 человек в Индонезии

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Двадцать горняков оказались погребены под завалами в результате оползней, произошедших на золотом руднике в индонезийской провинции Западный Калимантан. Об сообщил в субботу представитель спасательной службы региона Эрик Субарьянто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, инцидент произошел в деревне Кинанде в районе Бенгкаянг в четверг вечером, но спасатели узнали о нем лишь спустя сутки. «Мы получили информацию в пятницу вечером и немедленно направили сотрудников на место происшествия», - заявил Э. Субарьянто.

«Спасательная операция идет медленно из-за сильных ливней, удаленного расположения шахты и плохой связи. В работах в районе рудника также участвуют военнослужащие, сотрудники местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и жители деревни», - сообщил Э. Субарьянто.


Фото: lh3.googleusercontent.com

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