Под одним шаныраком отметили День единства народа Казахстана в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – День единства народа нашей страны отметили в Жамбылской области концертами и народными гуляньями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День единства народа Казахстана в Таразе, в историко-культурном комплексе «Көне Тараз», состоялось праздничное мероприятие «Бір шаңырақ астында» («Под одним шаныраком»). Участниками его стали этнокультурные объединения, артисты областного театра, ветераны, студенты.

Этнокультурные объединения представили театрализованные постановки и концертные программы, продемонстрировавшие национальное многообразие региона, красочные костюмы и обряды своих народов.

Для гостей был накрыт «Стол дружбы», на котором были представлены более 20 национальных блюд народов, населяющих Жамбылскую область.

Спортивные состязания прошли по таким видам, как қазақ күресі, узбекский кураш, белбеу күресі, самбо, ушу, таэквондо, мас-рестлинг, армрестлинг.

Поздравляя жамбылцев с праздником, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов напомнил о выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», в котором были определены приоритеты деятельности АНК.

«Только совместными усилиями можно достичь всех поставленных целей, - отметил аким области. - Общественное согласие и политическая стабильность являются важнейшим богатством нашей страны. Каждый из нас должен это ценить и сохранять. Представители более 80 этносов, населяющих наш регион, вносят вклад в укрепление стабильности и мира, демонстрируют пример образцового труда во всех сферах экономики».

В ходе праздничного мероприятия «Бір шаңырақ астында» состоялась церемония награждения представителей этнокультурных объединений, вносящих вклад в укрепление мира и согласия в регионе, нагрудными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетными грамотами и благодарственными письмами акима Жамбылской области.

«Этот великолепный праздник нашел достойное место в сердцах наших соотечественников, - поделился впечатлениями председатель украинского этнокультурного объединения «Днiпро» Федор Клименко. – Этот день уже стал традицией пропаганды межнационального согласия и единства, без которого невозможно добиться сколь-нибудь значительных успехов. Многонациональный Казахстан процветает, именно благодаря дружбе разных наций и народностей. В нашей стране создан не имеющий аналогов в мире общественный институт - Ассамблея народа Казахстана, сплотившая все народы страны».

Народные гулянья, праздничные концерты, театрализованные постановки, спортивные состязания, посвященные Дню единства народа Казахстана, прошли во всех районах Жамбылской области.

В Жамбылской области зарегистрировано 75 этнокультурных объединений. Успешно реализуется проект «Мир и согласие», стартовавший в 2020 году по поручению Главы государства. Более 600 встреч, 150 приемов в рамках проекта состоялись в более чем 200 населенных пунктах региона. В ходе встреч граждане поднимали проблемы, а специалисты разных отраслей оказывали помощь.

Региональная АНК активно принимает участие в благотворительных мероприятиях. За первый квартал 2023 года АНК оказала благотворительную помощь на сумму 150 млн 350 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.