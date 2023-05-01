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Под одним шаныраком отметили День единства народа Казахстана в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
1 Мая 2023, 22:46
Под одним шаныраком отметили День единства народа Казахстана в Жамбылской области Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – День единства народа нашей страны отметили в Жамбылской области концертами и народными гуляньями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День единства народа Казахстана в Таразе, в историко-культурном комплексе «Көне Тараз», состоялось праздничное мероприятие «Бір шаңырақ астында» («Под одним шаныраком»). Участниками его стали этнокультурные объединения, артисты областного театра, ветераны, студенты.

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Этнокультурные объединения представили театрализованные постановки и концертные программы, продемонстрировавшие национальное многообразие региона, красочные костюмы и обряды своих народов.

Для гостей был накрыт «Стол дружбы», на котором были представлены более 20 национальных блюд народов, населяющих Жамбылскую область.

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Спортивные состязания прошли по таким видам, как қазақ күресі, узбекский кураш, белбеу күресі, самбо, ушу, таэквондо, мас-рестлинг, армрестлинг.

Поздравляя жамбылцев с праздником, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов напомнил о выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», в котором были определены приоритеты деятельности АНК.

«Только совместными усилиями можно достичь всех поставленных целей, - отметил аким области. - Общественное согласие и политическая стабильность являются важнейшим богатством нашей страны. Каждый из нас должен это ценить и сохранять. Представители более 80 этносов, населяющих наш регион, вносят вклад в укрепление стабильности и мира, демонстрируют пример образцового труда во всех сферах экономики».

В ходе праздничного мероприятия «Бір шаңырақ астында» состоялась церемония награждения представителей этнокультурных объединений, вносящих вклад в укрепление мира и согласия в регионе, нагрудными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетными грамотами и благодарственными письмами акима Жамбылской области.

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«Этот великолепный праздник нашел достойное место в сердцах наших соотечественников, - поделился впечатлениями председатель украинского этнокультурного объединения «Днiпро» Федор Клименко. – Этот день уже стал традицией пропаганды межнационального согласия и единства, без которого невозможно добиться сколь-нибудь значительных успехов. Многонациональный Казахстан процветает, именно благодаря дружбе разных наций и народностей. В нашей стране создан не имеющий аналогов в мире общественный институт - Ассамблея народа Казахстана, сплотившая все народы страны».

Народные гулянья, праздничные концерты, театрализованные постановки, спортивные состязания, посвященные Дню единства народа Казахстана, прошли во всех районах Жамбылской области.

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В Жамбылской области зарегистрировано 75 этнокультурных объединений. Успешно реализуется проект «Мир и согласие», стартовавший в 2020 году по поручению Главы государства. Более 600 встреч, 150 приемов в рамках проекта состоялись в более чем 200 населенных пунктах региона. В ходе встреч граждане поднимали проблемы, а специалисты разных отраслей оказывали помощь.

Региональная АНК активно принимает участие в благотворительных мероприятиях. За первый квартал 2023 года АНК оказала благотворительную помощь на сумму 150 млн 350 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

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Жамбылская область   Общество   День единства народа Казахстана   Тараз  
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