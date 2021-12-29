Под Новый год в Японии состоится показ фестиваля песни ABU TV 2021 с участием казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря на японском национальном телеканале NHK состоится показ крупнейшего фестиваля песни ABU TV 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

ABU TV Song Festival — крупнейший концерт профессиональных музыкантов Азии, который проводится в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза.

В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате в Малайзии 18 ноября. В нем приняли участие известные вокалисты из 10 стран мира. Казахстан на концерте представлял победитель конкурса «Славянский базар» Ернар Садирбаев, также известный под псевдонимом Амре.

Трансляция ABU TV Song Festival 2021 состоится на японском телеканале NHK World Japan в ночь с 30 на 31 декабря (0:35 по времени Токио), а для широкой аудитории будет доступна 22 и 23 января 2022 года.

На трансляции ABU TV Song Festival в качестве специального гостя с песней «Ikanaide» появится всемирно известный певец Димаш Кудайберген. Впервые на японском языке в исполнении Димаша легендарная композиция прозвучала на Токийском фестивале джаза 28 ноября 2021 года. Ранее Димаш уже принимал участие в фестивале: в 2016 году в Стамбуле и в 2019 году в Токио.