Под музыку Бетховена пройдет март в театре «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яркие музыкальные проекты, посвященные 250-летию великого композитора Людвига ван Бетховена, будут предложены вниманию слушателей в Камерном зале «Астана опера» в марте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

10 марта в 19:00 пройдет музыкальный вечер «Приношение Бетховену» из цикла «Казахквартет приглашает». В рамках серии концертов артисты Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой намерены исполнить все 16 квартетов немецкого классика. В программу вошли: Струнный квартет № 3 ре мажор, op. 18, Струнный квартет № 8 ми минор, op. 59, №2, Струнный квартет №14 до-диез минор, op. 131 Л. ван Бетховена. Музыканты Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт) и художественный руководитель коллектива Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель) продемонстрируют блестящее владение квартетной фактурой.

12 марта в 19:00 концерт «К далекой возлюбленной» из цикла «О музыке и её творцах» будет исполнена вокальная и инструментальная музыка прославленного композитора. На сцене Камерного зала выступят: солистка «Астана опера» Мадина Исламова (сопрано), ведущий солист театра заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин (тенор), Гульнара Тлеугабылова (альт), Данияр Есимханов (фортепиано). Партия фортепиано – Раушан Бескембирова. Прозвучат такие произведения, как вокальный цикл «К далекой возлюбленной», Тhe Sweetest Lad Was Jamie из цикла «25 Шотландских народных песен», ария Марселины из оперы «Фиделио», Романс фа мажор в переложении для альта и фортепиано, 32 вариации для фортепиано до минор, 11 новых багателей для фортепиано Л. ван Бетховена.

26 марта в 19:00 солист и концертмейстер оркестра «Астана опера» заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов открывает цикл концертов, посвященных юбилею выдающегося композитора. Известный скрипач исполнит все 10 сонат для скрипки и фортепиано, созданных немецким музыкальным гением. На музыкальном вечере «Монологи о любви» вместе с Багдатом Абильхановым выступит казахстанская пианистка лауреат международных конкурсов Салтанат Абильханова.