Под лупой надо рассматривать все отчеты - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил детально разобраться, почему некоторые районы снизили объемы в отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акима первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов проинформировал, что снижение показателей допущено в Есильском и районе Шал акына. По его словам, в основном это связано с уменьшением валового сбора зерна. Хотя резервы для увеличения есть.

Аким области поручил тщательно разобраться в причинах.

«Если во всем этом есть недоработка, так и надо говорить. Значит люди это допускают, не привлекают инвесторов, не создают соответствующие условия, что приводит к снижению роста объемов продукции», - считает К.Аксакалов.

По словам М.Тасмаганбетова, «разбор полетов» уже провели.

«В районе Шал акына задание по внесению минеральных удобрений не выполнено. Из 8 тысяч тонн внесли только 3,2 тысячи тонн. Плохо проводится работа по сортообновлению. Хотя все эти вопросы перед началом посевной кампании обсуждали. Поэтому и видим снижение урожайности», - сказал первый замакима области.

В то же время крупные компании, которые проводят все агротехнологические мероприятия, имея площадь более 10 тысяч гектаров, получили урожайность 18-25 центнеров с гектара. Та же картина наблюдается в Есильском районе.

«Все районы находятся в одинаковых условиях. Наша задача – чтобы были результаты. Мы должны производить больше, перерабатывать больше, создавать больше рабочих мест. Понятно, для того чтобы больше производить, нужно заниматься сельским хозяйством. Если не выполняется, я считаю, что это недоработка местных исполнительных органов», - сказал К.Аксакалов.

М.Тасмаганбетов заверил, что к концу году ситуация изменится, когда аграрии подведут итоги по уборке масличных.

«Под лупой надо все рассматривать, чтобы там не оказалось каких-то липовых цифр. Нам этого не нужно. Все должно быть только по факту. Несмотря на сложные погодные условия, в сельском хозяйстве мы сработали неплохо. На заседании Правительства рассматривали итоги. ИФО по стране по сельскому хозяйству составило 99,5%. У нас – 102,6%. Мы больше, чем в прошлом году, производим продукции. Это результат кропотливой работы. Просто так не получится. Поэтому когда мы говорим, что те или иные районы не сработали, значит - где-то недосмотрели», - подчеркнул К.Аксакалов.