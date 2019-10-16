-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:10
-
-
вчера 17:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:37
-
-
Под лупой надо рассматривать все отчеты - аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил детально разобраться, почему некоторые районы снизили объемы в отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акима первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов проинформировал, что снижение показателей допущено в Есильском и районе Шал акына. По его словам, в основном это связано с уменьшением валового сбора зерна. Хотя резервы для увеличения есть.
Аким области поручил тщательно разобраться в причинах.
«Если во всем этом есть недоработка, так и надо говорить. Значит люди это допускают, не привлекают инвесторов, не создают соответствующие условия, что приводит к снижению роста объемов продукции», - считает К.Аксакалов.
По словам М.Тасмаганбетова, «разбор полетов» уже провели.
«В районе Шал акына задание по внесению минеральных удобрений не выполнено. Из 8 тысяч тонн внесли только 3,2 тысячи тонн. Плохо проводится работа по сортообновлению. Хотя все эти вопросы перед началом посевной кампании обсуждали. Поэтому и видим снижение урожайности», - сказал первый замакима области.
В то же время крупные компании, которые проводят все агротехнологические мероприятия, имея площадь более 10 тысяч гектаров, получили урожайность 18-25 центнеров с гектара. Та же картина наблюдается в Есильском районе.
«Все районы находятся в одинаковых условиях. Наша задача – чтобы были результаты. Мы должны производить больше, перерабатывать больше, создавать больше рабочих мест. Понятно, для того чтобы больше производить, нужно заниматься сельским хозяйством. Если не выполняется, я считаю, что это недоработка местных исполнительных органов», - сказал К.Аксакалов.
М.Тасмаганбетов заверил, что к концу году ситуация изменится, когда аграрии подведут итоги по уборке масличных.
«Под лупой надо все рассматривать, чтобы там не оказалось каких-то липовых цифр. Нам этого не нужно. Все должно быть только по факту. Несмотря на сложные погодные условия, в сельском хозяйстве мы сработали неплохо. На заседании Правительства рассматривали итоги. ИФО по стране по сельскому хозяйству составило 99,5%. У нас – 102,6%. Мы больше, чем в прошлом году, производим продукции. Это результат кропотливой работы. Просто так не получится. Поэтому когда мы говорим, что те или иные районы не сработали, значит - где-то недосмотрели», - подчеркнул К.Аксакалов.
- Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО
- Совет деловых женщин Палаты предпринимателей открылся в Петропавловске
- Пропавшую старшеклассницу обнаружили мертвой в СКО
- Более 700 тонн продукции привезут сельхозпроизводители СКО на ярмарку в столице
- 10 молочно-товарных ферм начнут строить в Северном Казахстане
- Закидайте штрафами недобросовестных подрядчиков - аким СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана