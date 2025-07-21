Под контролем министра: малышу с пороком сердца из Рудного оказали помощь

По данным пресс-службы Минздрава РК, была организована медицинская эвакуация младенца из Рудного в столицу санавиацией.

— 19 июля в 11:00 была проведена телемедицинская консультация с участием ведущих специалистов: детского кардиохирурга из Астаны Дмитрия Горбунова, областного детского реаниматолога К. А. Генш, заведующей отделением А. С. Бабуловой и врача-ординатора А. Б. Кутибаевой. Консилиум рекомендовал перевод пациента в Костанайскую областную детскую больницу для оценки возможности транспортировки. После дополнительного обследования и наблюдения ребенка специалисты подтвердили его транспортабельность, — уточнили в ведомстве.

Фото: Минздрав РК

В Министерстве отметили, что в условиях областной больницы состояние ребенка оставалось стабильным, и он хорошо перенес перевод. Борт санавиации для транспортировки в Астану был подготовлен к вечеру того же дня. Позже стало известно, что малыш был доставлен в столицу.

Фото: Минздрав РК

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