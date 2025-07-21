РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:23, 21 Июль 2025 | GMT +5

    Под контролем министра: малышу с пороком сердца из Рудного оказали помощь

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова взяла на личный контроль случай новорожденного ребенка с врожденным пороком сердца, которому требовалась срочная высокотехнологичная медицинская помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Под контролем министра: малышу с пороком сердца из Рудного оказали экстренную помощь
    Фото: Минздрав РК

    По данным пресс-службы Минздрава РК, была организована медицинская эвакуация младенца из Рудного в столицу санавиацией.

    — 19 июля в 11:00 была проведена телемедицинская консультация с участием ведущих специалистов: детского кардиохирурга из Астаны Дмитрия Горбунова, областного детского реаниматолога К. А. Генш, заведующей отделением А. С. Бабуловой и врача-ординатора А. Б. Кутибаевой. Консилиум рекомендовал перевод пациента в Костанайскую областную детскую больницу для оценки возможности транспортировки. После дополнительного обследования и наблюдения ребенка специалисты подтвердили его транспортабельность, — уточнили в ведомстве.

    Под контролем министра: малышу с пороком сердца из Рудного оказали экстренную помощь
    Фото: Минздрав РК

    В Министерстве отметили, что в условиях областной больницы состояние ребенка оставалось стабильным, и он хорошо перенес перевод. Борт санавиации для транспортировки в Астану был подготовлен к вечеру того же дня. Позже стало известно, что малыш был доставлен в столицу.

    Под контролем министра: малышу с пороком сердца из Рудного оказали экстренную помощь
    Фото: Минздрав РК

    Ранее казахстанский нейрохирург провел две сложные операции в Париже.

    Теги:
    Акмарал Альназарова Дети Регионы Костанайская область Больницы Минздрав РК Санавиация
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают