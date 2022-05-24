24 Мая 2022 14:05

Под колесами поездов погибли 13 человек в текущем году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Применение экстренного торможения поездами, когда внезапно появляется человек, практически не дает результатов, и такие случаи всегда заканчиваются летальным исходом. Об этом заявил на брифинге исполнительный директор ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки» Иван Костыря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике за пять месяцев было допущено 25 случаев наезда на людей, из них с летальным исходом - 13 случаев, с травматическим - 12 случаев», - сказал Иван Костыря, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что основная причина попадания людей под поезд - это элементарные нарушения правил безопасности передвижения близ железной дороги.

«Первое – это невнимательность, это необращение внимания на то, что люди находятся на железнодорожных путях, это необращение внимания на установленные предупреждющие знаки. Теперь для прохода людей на железных дорогах делаются настилы именно в тех местах, где нет у нас переходов, но люди пренебрегают этим и не ходят по ним», - сказал исполнительный директор ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки».

Очень большое количество людей пытаются пролезть под вагонами, проинформировал Иван Костыря.

«Когда вынырнувший из-под вагона человек внезано появляется перед приближающимся составом, то применение экстренного торможения не дает результатов. К примеру, в районе 10-20 метров появляется перед поездом человек, а средняя скорость грузового поезда по станции - 60 км в час. Удар происходит на скорости, и это практически всегда заканчивается летальным исходом», - пояснил Иван Костыря.