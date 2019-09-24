Под колесами грузовика в Акмолинской области погиб житель Кызылорды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области погиб пассажир под колесами грузовой автомашины при подъезде на пункт взимания платы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, по факту гибели пассажира возбуждено уголовное дело.

«21 сентября в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от сотрудника пункта взимания платы АО НК «КазАвтоЖол» о несчастном случае. По прибытии на место трагедии полицейские установили, что у грузового автомобиля марки «ЗИЛ-130», следовавшего на торговый рынок «Шапагат» в город Нур-Султан, при подъезде к терминалу на пункте взимания платы отказали тормоза. В это время 35-летний пассажир, житель города Кызылорды, выпрыгнул из машины для того, чтобы поднять шлагбаум во избежание столкновения грузовой машины со шлагбаумом. Оступившись, мужчина упал на проезжую часть, где пассажира зажало между платформой для терминала оплаты и колесами автомашины», - рассказали в полиции.

От полученных несовместимых с жизнью травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Возбуждено уголовное дело по статье 001 («Смерть лица») УК РК. Проводится досудебное расследование», - добавили в пресс-службе ДП региона.