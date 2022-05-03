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Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
3 Мая 2022 08:41
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За свой счет придется переделывать дорожникам некачественно выполненные работы по ремонту и строительству магистралей и подъездных путей к социальным объектам. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«С наступлением благоприятной погоды дорожники приступили к ремонтным работам: проводят как средний ремонт дорог, так и само строительство. Дорожными работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Также проводятся работы по строительству подъездных путей к социальным объектам.

Но есть целые проекты, когда в первую очередь необходимо проложить инженерные сети, и только после уже приступать к строительству дорог, до этого прокладываем временные дороги, позволяющие обеспечить проезд. В текущем году планируем построить и отремонтировать почти 100 улиц. За последние годы мы отремонтировали и построили 300 дорог.

Тем не менее, с учетом новых застраивающихся районов, потребность все еще высока. Как я ранее говорил, если работы будут выполнены некачественно – принимать их не будем. Дорожники будут переделывать за свой счет», - написал аким Алтай Кульгинов в Instagram.


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