НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подъемы уровней воды в реках прогнозируют в пяти областях РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в связи с сохранением положительного температурного фона, который приведет к дальнейшему ослаблению ледовых явлений и возникновению заторно-зажорных явлений на реках, а также формированию талого стока на территории Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются подъемы уровней воды на реках и выход воды на пойменные участки.