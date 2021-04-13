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    00:01, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Подъемы уровней воды в реках прогнозируют в пяти областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подъемы уровней воды в реках прогнозируют в пяти областях РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в связи с сохранением положительного температурного фона, который приведет к дальнейшему ослаблению ледовых явлений и возникновению заторно-зажорных явлений на реках, а также формированию талого стока на территории Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются подъемы уровней воды на реках и выход воды на пойменные участки.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Главная Павлодарская область Акмолинская область
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